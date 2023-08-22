В России запустили новый информационный проект о достижениях страны и регионов

В День Российского флага официально стартовал проект “Достижения.РФ”, главная задача которого — показать всем, что России есть чем гордиться.

"У нас множество важных открытий в научной сфере, в области медицины и здравоохранения, социальной сфере, туризма и многих других. На портале собрано более тысячи федеральных и региональных достижений. А также есть удобная система поиска, вы можете найти свой регион, узнать о его главных проектах и проголосовать за лучшее", - отмечают авторы проекта.

Тюменская область на сайте представлена десятью проектами. Четырьмя поводами для гордости стали предприятия АПК: крупнейшая птицефабрика Тюменской области - "Племенная индейка", крупнейший завод по переработке зерна Тюменской области - "Аминосиб", первое предприятие региона по обеспечению жителей тепличными овощами "ТК ТюменьАгро" и передовое предприятие Тюменской области по производству мяса курицы "Руском".

Также на сайте представлены крупнейший медкластер России "Медицинский город", учебно-научные школы ТюмГУ "‎Diстанциум", важнейший объект для экономики, экологии и сферы строительства региона - кольцевая автодорога, центр подготовки спортсменов международного уровня "Тюмень-дзюдо" и, конечно же, наличие в регионе более 20 курортов с термальными источниками, которые позволяют именовать Тюмень столицей термальных вод.