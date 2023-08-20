"Унесенные ветром" покажут тюменцам 25 августа

20:41 19 августа 2023
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Тюменцам покажут любовную сагу 1939 года, "Унесенные ветром", 25 августа в 21 час в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Историческая военная мелодрама снята по одноименному роману Маргарет Митчелл. События фильма разворачиваются на Юге США во время Гражданской войны, в центре сюжета — история Скарлетт О’Хары, дочери плантатора из Джорджии. Главные роли исполнили двукратная обладательница премии "Оскар" Вивьен Ли, "король Голливуда" Кларк Гейбл, дипломант премии Венецианского кинофестиваля Лесли Говард и лауреат двух премий "Оскар" за лучшую женскую роль Оливия де Хэвилленд.

После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями. Вход 18+ или в сопровождении родителей. Необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" во "ВКонтакте", сообщает Мой-портал.ру.

Теги: кино
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