Продовольственные товары выросли в цене по сравнению с прошлым годом

В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области вырос на 0,4% в годовом выражении. При этом темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,3%).

Годовое снижение общего уровня цен на продовольствие в июне 2023 года (на 0,16%) в июле сменилось ростом в 0,45%.

Связано это преимущественно с ослаблением рубля, которое привело к повышению цен на импортные овощи и фрукты. В результате замедлилось удешевление картофеля, ускорился рост цен на томаты, капусту, яблоки и апельсины, а груши и бананы стали дороже, чем годом ранее.

В июле 2023 года непродовольственные товары в области в целом оставались дешевле, чем год назад на 4,24%. Увеличение объемов жилищного строительства и реализация крупных инфраструктурных проектов привели к росту спроса на строительные материалы на внутреннем рынке.

В то же время годовой темп прироста цен на услуги в июле 2023 года снизился до 9,01% после 9,99% в июне, сообщает Вслух.ру.