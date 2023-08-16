Фуат Сайфитдинов: межпоколенческий диалог – основа развития общества

Межрегиональный форум представителей совета ветеранов "Диалог поколений" прошел накануне в музейном комплексе имени Ивана Словцова, участие в нем приняли него около 200 представителей советов ветеранов из всех субъектов УрФО и Омской области.

Основная задача - подведение итогов тюменского одноименного проекта, в рамках которого ветераны помогают семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, принимают участие в патриотическом и трудовом воспитании ребят.

Открывая пленарное заседание, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что "Диалог поколений" — это один из масштабных партнерских проектов сообщества ветеранов и органов власти. "Он реализуется в каждом муниципалитете Тюменской области с 2016 года. Ветераны-активисты ежегодно помогают более пяти тысячам семей с детьми, которые в такой поддержке и помощи нуждаются", - сказал он.

Спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что проведение такого форума в это судьбоносное для России время особенно важно. "Ветеранские организации - одна из самых мощных общественных сил страны. Их авторитет подкреплен конкретными, реальными делами. Это и активное участие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, и оказание помощи тем, кто в ней нуждается", - отметил депутат.

Фуат Сайфитдинов рассказал о взаимодействии Тюменской областной думы и Тюменского областного совета ветеранов войны и туда. "Его представители входят в состав Общественного совета при облдуме, активно участвуют в мероприятиях, которые мы проводим, в том числе в дискуссионных площадках и круглых столах, где обсуждаются общественно значимые законопроекты", - сообщил он.

Глава региона Александр Моор выступил с предложением провести областную "Зарницу". "Предлагаю разработать методологию, правила, провести учения и сыграть командами от муниципалитетов", – высказался он. Возглавить игру он предложил Герою России Рустаму Сайфуллину.