Тюменцы отправили в ЛНР десятки коробок медикаментов для лечения раненых

Десятки коробок лекарств и медицинских расходных материалов отправлены в Луганскую Народную Республику из Штаба общественной поддержки партии “Единая Россия” в Тюмени, сообщает пресс-служба реготделения.

Упаковки с шовным материалом, системами для вливания инфузионных растворов, кровоостанавливающими препаратами - около семи тысяч наименований - региональному отделению "Офицеров России" передали руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и руководитель партийной фракции в Тюменской гордуме Дмитрий Осипов.

Посылки получат госпитали, где лечатся бойцы, в том числе тюменцы. Посылки загрузили в брендированный прицеп, через несколько дней они достигнут цели. "Это получилось благодаря акции "100 миллионов для Победы"", - отмечается в сообщении.

Ольга Швецова призвала тюменцев и дальше поддерживать наших бойцов:

Цель акции "100 миллионов для Победы" - собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для военнослужащих, исполняющих свой долг в зоне СВО. Любой желающий может внести свой вклад: для этого на сайте тюменьдляпобеды.рф есть qr-код. Собрано уже 56 миллионов.

“Наша задача - отвести медикаменты туда, где это действительно необходимо. Этот груз очень ждут в госпиталях. Спасибо, что доверяете нам доставку, это большая ответственность”, - отметил руководитель регионального отделения “Офицеров России” Александр Сукаченко.

“Наличие того или иного препарата в нужный момент способно спасти жизнь. Потому в рамках работы волонтерского центра Тюменской городской думы вместе с организацией “Офицеры России” мы подготовили очередную посылку”, - рассказал Дмитрий Осипов.

Тюменское региональное отделение партии на постоянно основе помогает участникам СВО и их семьям. Возможность родным и близким военнослужащих централизованно отправить именные посылки в зону спецоперации дает акция "Тепло родного дома", которая проводится по инициативе губернатора Александра Моора.