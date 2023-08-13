В Тобольском музее-заповеднике стартовала серия экскурсий

Интересную серию экскурсий открыли в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Как правило, по четвергам в 11 часов проводится новая интерактивная экскурсия по выставочному проекту "Музей. Фонды. Открыто" в новом фондохранилище Тобольского музея-заповедника, расположенном на территории Тюремного замка (Красная площадь 5, строение 4, вход через территорию Тюремного замка).

Каждый четверг посетителей ждет новая тема. К примеру, 8 августа гостям показали документальные реликвии и коллекции фарфоровых изделий из запасников музея, а 10 августа — нумизматические редкости и рассказали о формировании музейных коллекций. В планах на август — познакомить аудиторию с историей моды в экспонатах музея, с коллекцией графики.

Записаться на сборную или индивидуальную экскурсию по главной сокровищнице музейных фондов тобольских музеев можно по телефону: 8 (3456) 26-57-27, сообщает Тобольский государственный историко-архитектурного музей-заповедник.