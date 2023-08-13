Более 20 тысяч подростков ежегодно могут поработать в Тюменской области.

17:51 13 августа 2023
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По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, работать они могут не более четырех часов в день. Есть и другие ограничения по протяженности трудовой недели, особенность при заключении трудового договора, требуется письменное согласие родителей, сообщает Тюменская линия.

"Несовершеннолетние с 14 лет могут обращаться в службу занятости. Специалисты будут помогать трудоустроиться не только летом, но и в течение всего года, в свободное от учебы время", - подчеркнул руководитель регионального ведомства.

Теги: подростки , работа
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