Пресноводный планктон поможет очистить тюменский пруд

В Тюменский Утиный пруд выпустили партию пресноводного планктона. Остракоды — мелкие ракообразные, которые питаются любой органикой. Их выращивали три месяца, чтобы выпустить в новую среду обитания.

Планктон поможет бороться с нехваткой кислорода и очистит водоем. Такой метод распространён не широко, но автор проекта уверен в его успехе.

"Акцент делаем на биологическую очистку водоема. Насколько я знаю, в УрФО этим никто не занимается. Есть в Подмосковье факультет гидробиологии и в Астрахани", — рассказал Алексей Логачев, президент Фонда поддержки населения и развития инфраструктуры им. Логачева.

Первый результат уже заметен. Вода стала прозрачнее, меньше цветёт. Для рыбы увеличилось кормовое разнообразие, сообщает Вслух.ру.