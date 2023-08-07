Экскурсионно-образовательную поездку по Ямалу организуют осенью для763 шкльников

С сентября 763 школьника отправятся в экскурсионно-образовательную поездку по Ямалу. Среди участников проекта – победители конкурса "Ямал – полуостров открытий", воспитанники детдома "Сияние севера" из Тюменской области и ребята из Волновахи ДНР, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Поездки продлятся до декабря, продолжительность каждой – 2-3 дня. Участники из муниципалитетов ЯНАО, Тюмени и Волновахи отправятся в столицу округа, а ребята из Салехарда – в Ноябрьск. Поездка для школьников бесплатная, расходы на проживание и питание возьмет на себя бюджет округа, отмечается в сообщении.

Проект "Ямал – полуостров открытий" поможет школьникам познакомиться с историческими объектами ямальской столицы и самого южного города округа. В этом году в программу путешествий войдет восхождение к леднику Романтиков и экскурсия на этностойбище. Также участники посетят культурные и исторические объекты ямальских городов: Обдорский острог, окружную Национальную библиотеку, Ямальский многопрофильный колледж, обновленный музей новейшей истории первого губернатора ЯНАО Юрия Неелова. Для детей подготовили мастер-классы и развлекательную программу в первой ямальской арт-резиденции "Полярис".

Проект реализуется с 2021 года окружным департаментом молодёжной политики и туризма совместно с департаментом образования. За два года в туристско-образовательных поездках побывали 1200 школьников. В 2022 году по решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова количество возможных победителей увеличено в три раза.