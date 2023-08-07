Работа над вышитой картой региона завершена

В начале апреля началась вышитая история карты "Тюменской области с регионами". А 1 августа был сделан последний стежок.

В 2022 году проект "Вышитая карта России" объединил всю страну. Полотно размером 3 на 7 метров вручную вышили мастера со всей страны. Чувашская Республика предложила в 2023 году провести на единой площадке фестиваль вышитых карт регионов России.

За время работы все стали настоящей командой: 23 мастерицы из Ишима, двое – из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка. Им удалось закончить свою работу к намеченному сроку — ко дню рождения Тюменской области.

Карта получилась большая, два на три метра. 17-21 августа ее увидят на фестивале Вышитая Россия в г. Чебоксары (Чувашская Республика), сообщают в ишимском Доме национальных культур и ремесел.