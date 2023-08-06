Дом сибирского крестьянина восстановят в Нижнетавдинском районе

В селе Новотроицком Нижнетавдинского района волонтеры "Том Сойер Фест" возвращают к жизни крестьянский дом ХХ –столетия. Здесь планируют разместить сельский культурно-просветительский центр.

Двухэтажный дом, который сейчас стоит на улице Дзержинского, был построен гораздо раньше, чем появился в селе. В начале 1900-годов он принадлежал крепкому хозяйственнику Илье Логинову и стоял в деревне Новоникольской, что располагалась в трех километрах от Новотроицкого. Во время коллективизации семью Ильи Дмитриевича раскулачили и дом его передали под начальную школу.

Когда в 1975 году образовательное учреждение закрыли, здание перевезли на центральную усадьбу колхоза имени Дзержинского в Новотроицкое. В 1976 году в нем тоже разместили начальную школу. Позднее на втором этаже устроили учительскую квартиру, а на первом размещалась школьная столовая. Спустя годы дом превратили в школьное складское помещение. А потом и вовсе забросили. Последние 15 лет строение было бесхозным.

Координатор фестиваля "Том Сойер Фест – Новотроицкое" директор АНО НЦКДП "Атмосфера" Александр Рыков рассказал изданию "Тюменская область сегодня", что этот дом представляет историческую ценность как объект деревянного наследия, каких в селе больше нет. Как обычно бывает, этот объект фестиваля – здание, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, но представляющие значимость в конкретном населенном пункте. А значит главная задача – сохранение наследия деревянного зодчества.