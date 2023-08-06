Марат Хуснуллин оценил работу ЯНАО по восстановлению Волновахи

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху и осмотрел объекты, восстановленные ямальскими специалистами. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Вице-премьер оценил ход ремонтных работ в местном церковном приходе и городской больнице, состоящей из семи корпусов. Эти здания серьезно пострадали во время обстрелов.

“Сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас – все новое, современное”, – отметил Марат Хуснуллин.

Также заместитель председателя правительства РФ побывал в центральной районной больнице, где ямальцы уже отремонтировали один трехэтажный корпус. Медики уже ведут прием пациентов.

Помимо этого, заново построен корпус неврологии и восстановлена часть здания лечебного корпуса. Сейчас специалисты занимаются монтажом коммуникаций и отделочными работами.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщал, что ко Дню России удалось восстановить самый крупный и сложный объект – больничный городок.

“Помню, как в прошлом июне врачи принимали пациентов в палатках в полевых условиях. Здания семи корпусов местами напоминали руины. Сегодня это современный медицинский комплекс со станцией переливания крови, лабораториями, полной диагностикой: УЗИ, КТ, флюорографом, маммографом. Восстановлены отделения реанимации, к работе готовы операционные. Закупили машины скорой помощи. Такого оснащения здесь не было даже до разрушений. Строили по ямальским стандартам – под ключ”, – рассказал глава региона.

К слову, ямальские врачи уже работают в Волновахе и помогают коллегам освоить новое оборудование. Так, совсем недавно домой в Тарко-Сале вернулся врач Мурад Балабеков.

“За время нахождения там я принял около 300 пациентов по профилю "урология" и провел где-то 200 ультразвуковых исследований”, – поделился заместитель главврача по клинико-экспертной работе таркосалинской больницы.

Медик рассказал, что вел прием как врач-уролог, проводил УЗИ, выполнил несколько операций. Он признался – когда собирался туда ехать, были сомнения. Однако сейчас рад, что удалось поработать в Волновахе. Там действительно очень нужны врачи. Каждый день Мурад Балабеков принимал более 30 человек и работал до последнего пациента.

На днях в командировку в Волноваху из Ямала отправится еще одна группа медиков: хирург, анестезиолог-реаниматолог и медбрат-анестезист, травматолог-ортопед и терапевт.