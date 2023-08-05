В Ялуторовске можно будет познакомиться с древними куклами-оберегами

Проект "Кукольный кологод" запустят в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске 19 августа. В этот день участницам предложат создать куклу-оберег Желанницу. Участницам встречи также предложат разучить обрядовую песню, которую пели во время жатвы.

"Наши предки жили по аграрному календарю, связанному с циклами природы. В течение года было восемь опорных точек, связанных с движением Солнца. К ним были приуроурочены аграрные праздники, в каждом из которых есть своя обрядовость, песни, куклы, которые использовались в народных обрядах. Мы подумали, что было бы здорово пройти годовой круг и в важные точки собираться и создавать кукол. Славянские куклы наполнены внутренним содержанием, сакральностью. Мотанки, столбушки делались женщинами, как помощницы", — поделилась сотрудница Ялуторовского музейного комплекса, организатор проекта Ярослава Зубарева.

Авторы идеи хотят "пройти" по годовому кругу, начав с Сопожинок — дня народного календаря славян и обряда завершения жатвы хлеба. Каждый месяц можно делать несколько кукол, наполненных глубоким значением. В течение года планируют провести восемь встреч по основным точкам года. На одном занятии смогут побывать до 15 человек.

Необходима предварительная запись по телефону: 8-34-53-53-27-50, сообщает Тюменская линия.