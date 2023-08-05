Уникальную для региона операцию впервые провели в Тюмени

Мужчина жаловался на длительно незаживающую рану верхней конечности. В ходе лечения врачам удалось добиться сращения костей, но из-за длительно незаживающей раны кисти пациент не мог пользоваться верхней конечностью и вернуться к трудовой деятельности. На помощь мужчине пришли кистевые хирурги ОКБ №2.

"Учитывая наличие дефекта мягких тканей на тыльной поверхности кисти, необходимо было укрыть его кожным лоскутом. Мы выбрали самый надежный в этом случае способ - использование лучевого кровоснабжаемого лоскута. Суть операции заключается в выделении кожно-фасциального лоскута предплечья на лучевой артерии и переносе на место дефекта, сохраняя его кровоснабжение. Такие операции в Тюмени и Тюменской области еще не проводились.

Вместе с Игорем Супруновым мы успешно заместили кожный дефект и добились полного заживления раны", – рассказал кистевой хирург, микрохирург, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

Пациенту предстоит длительный период реабилитации для получения хорошего функционального результата, но он настроен позитивно и готов уже хоть сейчас вернуться к своей трудовой деятельности, уточнила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).