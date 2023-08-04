Компания "Золотые луга" поддержит участников экологического фестиваля "Я Планета"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Экологический фестиваль "Я Планета" проходит в Тюмени с 2 по 6 августа. Партнером мероприятия выступила компания "Золотые луга", которая уже на протяжении нескольких лет активно поддерживает проекты Центра развития экологических программ "Живая планета" с участием школьных лесничеств.

Экофестиваль "Я Планета" состоит из двух этапов: первый - проведение фестиваля школьных лесничеств Тюменской области и других регионов страны: Вологодской, Курганской областей, Пермского края. Всего около 50 участников и 13 волонтеров.

5 августа к школьным лесничествам планируется приезд педагогов, родителей и учащихся на день открытых дверей, будет проведен совместно день травника, где будут проводиться различные образовательные программы и мастер-классы, в том числе программа "Золотое сокровище Сибири".

"Ресурсы Тюменской области велики, но важно воспитать бережное отношение к природе сейчас, чтобы они приумножились. В честь экофестиваля в с.Салаирке будет заложена кедророща совместно с администрацией и школьным лесничеством", - поделилась директор ТООО Центр "Свобода", исполнительный директор Фонда "Жизнь и дело", руководитель Центра развития экологических программ "Живая Планета" Вера Пахомчик.

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" уже не раз поддерживал мероприятия и проекты экологов. И в этот раз для фестиваля предприятие выделило молочные продукты для питания участников школьного лесничества и волонтеров. В частности, в экоцентр "Лесной дом" направили 60 литров молока, 9 кг сыра, 50 литров кефира, 9 кг сливочного масла. Натуральные молочные продукты позволят разнообразить рацион, насытить полезной энергией юных экологов и их наставников.

"Фестиваль ставит важные задачи: формирование экологической культуры, здорового образа жизни детей и подростков, способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей, вовлекает школьников в природоохранную работу. Эти идеи близки и к принципам нашей компании, поэтому мы с удовольствием оказываем поддержку. Дети живут в палатках и домиках в сосновом лесу, для них подготовлена насыщенная программа. Участие потребует от них много сил и энергии, а это значит, что важно обеспечить сбалансированное и вкусное питание", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, в рамках фестиваля пройдут презентация школьных лесничеств, конкурсы "Лесная эстафета" и "Лесной кулинар", разнообразные мастер-классы – ландшафтный дизайн, резьба по дереву, создание экотропы, изучение лекарственных трав, использование квадрокоптеров для лесовосстановления и другие. Полученные знания участники смогут использовать в работе школьных лесничеств в течение года. Кроме того, состоятся встречи с интересными людьми разных экопрофессий, ярмарка, творческие мастер-классы, а в рамках программы "Моя идея. Путь от идеи до реализации" активные ребята научатся создавать и реализовывать социально важные проекты, в том числе с привлечением грантовых средств.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.