В поселке Голышманово живет самый молодой предприниматель региона

Саше Сотникову из поселка Голышманово 14 лет, он уже стал индивидуальным предпринимателем. Это уникальный случай в нашем регионе.

Его родители Сергей и Светлана оформили нотариально заверенное согласие на регистрацию сына в качестве индивидуального предпринимателя. Они помогли выбрать налоговый режим - предпочли налог на профессиональный доход. В июне юный предприниматель Саша прошел тренинг "Азбука предпринимателя" от Инвестиционного агентства Тюменской области. Парень планирует защитить свой проект и побороться за грант для молодых бизнесменов.

На эти средства он собирается увеличить поголовье бычков. Начал выращивать их с 11 лет. На первые деньги от продажи бычков Саша купил себе компьютер – исполнил мечту.

Сейчас юный фермер заготавливает корма для животных. На 14-летие он подарил себе "Москвич-407" 1958 года выпуска. Ему помогают с этим дед и отец, сообщает АиФ-Тюмень.