Для эковолонтеров разработали новое приложение-помощник

15:34 30 июля 2023
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Новое приложение в ВКонтакте в рамках Всероссийской акции "Вода России" помогает эковолонтерам организовывать акции по уборке берегов водоемов страны, сообщает пресс-служба Минприроды.

Приложение призвано увеличить число экологических акций и их участников. За помощь природе волонтерам будут начисляться баллы, которые можно обменять на дипломы и сувениры от Минприроды. Среди обладателей баллов формируется рейтинг. Со временем функционал приложения будет расширяться, уточняет Тюменская линия.

Теги: волонтеры , экология
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