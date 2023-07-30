Для эковолонтеров разработали новое приложение-помощник

Новое приложение в ВКонтакте в рамках Всероссийской акции "Вода России" помогает эковолонтерам организовывать акции по уборке берегов водоемов страны, сообщает пресс-служба Минприроды.

Приложение призвано увеличить число экологических акций и их участников. За помощь природе волонтерам будут начисляться баллы, которые можно обменять на дипломы и сувениры от Минприроды. Среди обладателей баллов формируется рейтинг. Со временем функционал приложения будет расширяться, уточняет Тюменская линия.