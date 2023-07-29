Тюменцев предупреждают о рисках на дорогах региона в августе

Каждый год в августе происходит обострение обстановки на федеральных автодорогах региона, особенно в третьей декаде месяца. Это связано с возвращением жителей северных регионов из отпусков к началу нового учебного года, а также увеличение дорожного трафика.

Автоинспекторы рекомендуют водителям чаще отдыхать, а не стараться проезжать большие перегоны без сна, стараясь поскорее вернуться домой. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция проведет в третьей декаде мероприятие "Дорога домой".

Еще один риск связан с увеличением детской дорожной аварийности, так как дети будут возвращаться с летнего отдыха, из загородных лагерей, отвыкнув от интенсивного городского движения. Автоинспекторы проведут мероприятие "Внимание – дети!", призывая не только родителей напоминать детям о ПДД, но и водителей учитывать возможное внезапное появление детей на проезжей части.

В июле 2023 года почти удалось переломить негативную тенденцию роста ДТП, числа погибших и раненых в них людей, которая наблюдалась в регионе с конца прошлого года. На дорогах Тюменской области произошло 236 ДТП, в которых погибли 16 человек, в прошлом июле – 15, еще 288 человек ранены, годом ранее – 290, сообщает ГИБДД Тюменской области.