Каких правил нужно придерживаться при походе в лес, рассказала эксперт

Потеряться в лесу можно по разным причинам. Что нужно делать, чтобы минимизировать такие ситуации, напомнила волонтер тюменского подразделения отряда "ЛизаАлерт" Мария Кондратенко.

В первую очередь, нужно обязательно предупреждать близких, что вы идете в лес и зачем. Далее необходимо брать с собой средства связи.

"Даже если человек на недолго собирается в лес, нужно взять с собой заряженный телефон. И, желательно, дополнительный источник зарядки. Многие возмущаются, мол, еще дополнительный груз с собой брать, но это будет не лишним. Однако есть такое направление, как "Лес на связи". Его специалисты по телефону могут определить пропавшего человека в лесу, полученный координаты передать нам в отряд, чтобы мы ускорили поиски. А если телефона нет или он разряжен, то поиски человека усложняются. К тому же с телефоном, даже если нет сети, всегда можно вызвать экстренную службу", - рассказала Мария.

Желательно брать с собой перекус и воду, спички. Если так случилось, что человек все же потерялся, нужно оставаться на месте. По возможности, развести костер, ведь при поиске используют беспилотники. Они могут заметить огоньки и дать сигнал поисковикам, сообщает АиФ-Тюмень.