Тюменцы могут посетить выставку "Тюмень в коллекции филокартиста"

В Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева работает выставка "Тюмень в коллекции филокартиста". Там представлены открытки, посвященные городу, который на днях отметит 437 лет со дня основания. Большая часть представленных открыток – из личной коллекции главного библиографа отдела краеведения Юлии Сидоровой.

На выставке представлены также открытки других сотрудников библиотеки. По замыслу авторов, экспозиция интересна тем, что на открытках отпечатаны фотографии мест Тюмени, которые горожане уже не смогут увидеть – например, паровую мельницу Текутьева, на месте которой ныне стоит здание "Транснефти".

Выставка "Тюмень в коллекции филокартиста", открытая накануне Дня города, будет представлена на третьем этаже Областной научной библиотеки до конца июля. В начале августа на этих стеллажах будет размещена новая экспозиция – к 79-й годовщине со дня образования Тюменской области, сообщает "Тюменская область сегодня".