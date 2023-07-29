Открытки с Дня города можно будет бесплатно отправить

В День города, 29 июля все желающие смогут бесплатно отправить открытки с видами города своим друзьям и близким. Специальный почтовый пункт начнет работу в Арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени в 12:00.

Эпистолярную акцию "Из Тюмени с любовью" организовали Департамент культуры администрации города совместно с Почтой России. Специально для праздника организаторы разработали шесть видовых открыток. На них - изображения знаковых архитектурных и арт-объектов столицы региона.

Открытки можно получить в специальном пункте Почты России, подписать и опустить в установленный здесь же почтовый ящик. Сотрудники Открытки также украсит оттиск художественного почтового штемпеля с надписью "Посткроссинг". Оригинальные дизайнерские открытки станут великолепным подарком для друзей и близких, сообщает Мегатюмень.

- Совместная открыточная акция "Из Тюмени с любовью" - это отличная возможность показать жителям других регионов страны, как выглядит современная Тюмень, и возродить традицию отправлять открытки близким с пожеланиями счастья, - рассказала Megatyumen.ru представитель Центра культуры и творчества "Тюмень" Ольга Бакланова.