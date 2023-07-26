Сайфитдинов: дети участников СВО отправились в экоэкспедицию на Ямал

Дети участников специальной военной операции из Тюменской области отправились в уникальную геолого-экологическую экспедицию на территорию расселённого поселка Полярный в Ямало-Ненецкий автономный округ. Поездка сталa возможной благодаря поддержке председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова.

Подростки из Викулово, Заводуковска, Тюмени и Тюменского района в течение двух недель будут жить в палаточном городке. Ребят ждёт экскурсионная программа по живописным местам Полярного Урала, занятия по экологии, биологии, геологии, которые проведут представители научного сообщества, предприятий топливно-энергетического комплекса, общественные деятели.

Многие подростки летят на Ямал в первый раз. Среди них – Виктория Корякина из тюменской школы № 94. Девушка занимается волейболом, участвует в соревнованиях. Трудностей не боится и походных условий ждёт с нетерпением. "Люблю пробовать и узнавать что-то новое, посещать новые места", – рассказывает школьница.

Кирилл Губин живет в Заводоуковске. Семья ведет активный образ жизни: Кирилл и его старшая сестра ходят в кадетский класс и занимаются волонтёрством – помогают пожилым жителям Заводоуковска с уборкой по дому, на огороде, выступают с концертными номерами.

Мама Кирилла Елена не скрывает, что очень рада отправить сына в экологическую экспедицию. "Это, конечно, очень приятный сюрприз. Сын полетел в путешествие! Побывает на Ямале, познакомится с интересными людьми, увидит северную природу, наберётся новых впечатлений", – делится Елена Губина.

Спикер регионального парламента постоянно поддерживает семьи участников СВО из Тюменской области и Ямала. "Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, и мы, депутаты областной думы, считаем сегодня это одним из главных приоритетов работы", – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Депутаты облдумы и сторонники партии "Единая Россия" под кураторством главы регионального парламента запустили проект "Надежный тыл". Его цель – поддержать семьи мобилизованных и добровольцев, оказывая им всестороннюю помощь. В рамках проекта проходят встречи с родными и близкими военнослужащих, оказывается юридическая и психологическая помощь, осуществляется организация отдыха и досуга.