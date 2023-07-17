Ямальским бойцам передали первый УАЗ, купленный на личные средства представителей власти

Общая сумма собранных денег превысила 32 миллиона рублей.

Ямальцам, которые служат в составе 92-го саперного полка, передали УАЗ "Патриот". Еще два автомобиля закуплены и уже направлены в Ростов для передачи бойцам, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Представитель Ассоциации ветеранов боевых действий Ямала Владислав Водянов в Волгограде получил в автосалоне автомобиль УАЗ "Патриот". Транспорт приобретен на средства, перечисленные членами ямальского правительства и команд глав муниципалитетов. Они перевели на нужды участников СВО месячные зарплаты. Сбор инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Всего собрано 32 миллиона 800 тысяч рублей.

Позднее военнослужащим передадут автомобили УАЗ "Патриот", квадроциклы, мотоциклы, дроны, антидроновые ружья, партию тепловизоров, многоцелевые гусеничные платформы с автоматический турелью, арт-разведчики "Фурия".

“Командиры предоставляют в Ассоциацию информацию о потребностях бойцов вверенных подразделений. Поэтому закупаем ребятам то, что действительно необходимо”, - отметил Евгений Сергутин, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация ветеранов боевых действий и органов внутренних дел внутренних войск России".

Фото правительства ЯНАО.