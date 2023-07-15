Как обезопасить недвижимость в период отсутствия собственника, пояснила эксперт

Летом некоторые жители региона уезжают в длительные отпуска или до осени живут за городом, на даче. Мошенники могут воспользоваться отсутствием собственников недвижимости и попытаться продать ее. Подобные случае также могут случиться с теми, кто находится на лечении или в командировке.

- Обезопасить себя можно. Достаточно подать заявление о невозможности проведения сделок без личного участия собственника. Такое заявление может быть подано лицом, указанным в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным представителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, - рассказали в Управление Росреестра по Тюменской области.

Подать заявление можно в электронном виде на официальном сайте ведомства или с помощью Единого портала государственных услуг.Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как отправить заявление, его необходимо заверить квалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ", сообщает Мегатюмень.