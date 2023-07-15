Особенности организации детского отдыха обсудили в Тюменском районе

Выездное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних прошло в Винзилинском МО. Члены комиссии побывали в летнем лагере "Помечтай-ка!" детской школы искусств "Мечта", посетили занятия пришкольного лагеря Винзилинской школы и летнюю досуговую площадку Центра культуры и досуга "Вернисаж".

На заседании специалисты подвели итоги июньской кампании, поделись лучшими практиками организации досуга ребят, а также рассмотрели вопросы трудоустройства подростков и состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Организацией летней занятости детей продолжат заниматься учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Например, в первый летний месяц в школах искусств прошел традиционный пленэр. В этом году он был посвящен 100-летию Тюменского района. Созданные ребятами работы будут использованы при создании эскизов сувенирных открыток, арт-объектов и инсталляций к юбилею.

Этим летом в Тюменском районе планируется предоставить временные рабочие места 3127 подросткам. Такая практика помогает ребятам определиться и с будущей профессией. В Московском МО они посетили предприятие по производству секционные ворот и быстровозводимых зданий "DoorHan" а также городскую станцию по борьбе с болезнями животных.