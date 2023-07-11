Молодые лидеры Тюменской области получили благодарственные письма от правительства

В Правительстве Тюменской области 11 июля, чествовали победителей конкурсов федерального масштаба, организаторов крупных региональных проектов в 2023 году, а также представителей команд управления сферы молодежной политики в вузах.

"Одна из ключевых задач комплексной программы поддержки и поощрения лидеров Тюменской области - это чтобы вы смогли познакомиться, увидеть друг друга. Спасибо за вклад каждого из вас в достойное представление региона на всероссийском уровне. Вы большие молодцы!" - отметил начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Осенью стартует региональный конкурс "Молодежная лидерская премия". в котором активисты вновь смогут повить свои таланты. В 2022 году лучшие инициативы этого проекта вошли в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".