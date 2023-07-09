Как восстановить обоняние, рассказала тюменский ароматерапевт

У тюменского медика и ароматерапевта Инны Мухиной есть рекомендации для улучшения обоняния. В первую очередь, она советует обращаться к ЛОР-врачу, чтобы исключить органическую патологию. Ведь у человека в носу могут быть полипы, которые перекрывают доступ воздуха.

"Также можно обратиться к неврологу, ведь обоняние очень четко показывает состояние нейрогенеза, то есть синтеза и активности взаимодействия нервных клеток. Есть многочисленные исследования, которые говорят о том, что при некоторых заболеваниях, например, болезни Альцгеймера, Паркинсона сначала у человека снижается обоняние, а потом появляются другие симптомы. Снижение обоняния – это критерий функционирования нейронов", сообщает КП-Тюмень.

"Помочь могут ароматерапевтические средства, например, эфирные масла, но их нужно подбирать индивидуально. Затем нужно устранить и хроническую инфекцию, потому что она и поддерживает отек. После этого нужно улучшить процесс нейрогенеза и двигательную активность нервных окончаний, на которых располагаются обонятельные рецепторы", – подытоживает специалист.