Тюменцы потратили в магазинах в мае более 40 млрд рублей.

По данным Тюменьстата и Росстата, в мае жители тюменской области потратили в магазинах 44 млрд 735,9 млн рублей. Это рекорд в 2023 году.

По динамике розничной торговли Тюменская область находится на втором месте в Уральском федеральном округе после ЯНАО, где рост составил 25,5%.

В целом за 5 месяцев жители оставили на кассах тюменских магазинов 210 млрд 453,3 млн рублей. Самыми экономными оказались январь и февраль, когда оборот розницы превышал 39 млрд рублей.

Начиная с марта он больше 42 млрд рублей в месяц. Причем основная часть расходов приходится на непродовольственные товары — общий чек за пять месяцев составил 109 млрд 169,3 млн рублей, прирост за год - 13,6%. На продукты жители потратили 101 млрд 284 млн рублей — на 5% больше, чем в тот же период 2022 года, сообщил Вслух.ру.