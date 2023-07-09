Как запустить проект и продвигать его, расскажут тюменцам

11 июля открывается регистрация на нефорум "Контекст". К участию приглашаются активные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые планируют запустить свои проекты. А также те, кто имеет реализованные инициативы, но хочет узнать о возможностях для развития себя и своих проектов в Тюменской области.

Всего будет пять мероприятий: три открытых диалога с представителями молодежных организаций, тренинг об эффективной коммуникации и воркшоп по формированию личной траектории развития. Спикерами выступят представители органов власти, руководители и продюсеры молодежных пространств Тюмени. Все события пройдут на площадке мультицентра "Моя территория" в Тюмени.

— Команда мультицентра "Моя территория" стремится поддерживать активные молодежные сообщества, чья деятельность несет в себе позитивный социальный эффект. Проект "Контекст" от сообщества "Диалог" позволит молодежи пообщаться с экспертами на темы саморазвития и целеполагания, а также перенять ценный опыт. Участие в программе поможет тюменцам успешнее запускать свои инициативы, а также найти новые точки роста, — рассказала редакции "Мой-портал.ру" Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.