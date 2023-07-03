Жителя Казанского района приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского

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Казанский районный суд приговорил 29-летнего Александра к двум годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.2 ст.318 УК РФ), сообщает пресс-служба судов ТО.

Установлено, что 23 апреля 2023 года сотрудники полиции остановили автомобиль Шевроле, которым управлял пьяненый мужчина. Водителя пригласили в патрульный автомобиль, он сначала согласился, но потом начал проявлять агрессию, пытался покинуть автомобиль, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании Александр ударил полицейского кулаком по виску, а после головой по лиц, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый вину признал. От дачи показаний отказался. Принес извинения полицейскому, а также компенсировал причиненный моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.