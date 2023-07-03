Более ста российских школьников узнают о работе тюменского карбонового полигона

Учебно-научная школа "diсенциум" проходит с 3 по 9 июля в загородном центре "Родник". В ней более сотни старшеклассников из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала изучают низкоуглеродные технологии и ответственное потребление. Для них проходят лекции и практики, запланированы лабораторные работы, дидактические игры, выезд на карбоновый полигон, тематические досуговые мероприятия.

"Шансы попасть на образовательную программу от ТюмГУ были у каждого ученика, перешедшего в 7-11 классы. Однако у ребят, которые ранее проходили дистанционное обучение по профильным предметам от "Нового движения" или результативно заявили о себе на статусных олимпиадах, имелось определённое преимущество – несколько дополнительных баллов к основной работе. Эксперты изучили огромное количество работ – это стало подтверждением, что экологическая тематика актуальна и для школьников", – рассказала руководитель центра "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Программа "Низкоуглеродное будущее: планетарные и ноосферные границы" посвящена знакомству с деятельностью карбоновых полигонов (на примере тюменского), изучению технологий снижения углеродного следа и продвижению тематики ответственного потребления. Участникам предстоит посмотреть на актуальную мировую проблему через призму биологии, географии, экологии, химии и обществознания.

Организаторы отмечают, что экологическая направленность в последние годы не уходит из мировой повестки. За последние 10 тысяч лет человек преобразовал природу – на месте лесов появилась пашня, заводы и фабрики загрязнили воду и воздух, средняя температура планеты поднялась 1,5 0С. Последствия этих процессов сказываются на продовольственной безопасности, здоровье населения, снижении биоразнообразия и состоянии экосистем. Где те границы, за которыми существование и благополучие человечества окажутся под угрозой? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники под руководством опытных наставников.

Команда "Нового движения" уже несколько лет организует учебно-научные школы для учеников Тюменской области и не только. В роли наставников выступают преподаватели ТюмГУ, а также приглашенные профильные специалисты. Каждая УНШ посвящена определённому профилю – есть программы для юных инженеров, физиков, гуманитариев, экологов и не только. Все учебно-научные школы проводятся для участников бесплатно.