Тюменцы зарегистрировали более 40 тысяч ипотек в 2023 году

За 5 месяцев 2023 года в Тюменской области зарегистрировано 40 884 ипотечные сделки. От общего числа зарегистрированных ипотек 3 364 приходится на "льготную" ипотеку

- В Тюменской области реализуется программа, разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом "Ипотека за 24 часа", которая значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня, - напомнили в Управлении Росреестра по Тюменской области.

Подать заявление об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг, сообщает Мегатюмень.