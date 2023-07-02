В тюменском "Роднике" заботятся и о родителях

Специалисты тюменского областного реабилитационного центра "Родник" помогают обрести эмоциональное равновесие родителям. От настроя сопровождающего взрослого во многом зависит результат реабилитации ребенка.
Один из способов погружения в себя — это плетение мандал. Создание особого рисунка или поделки - мандалы – древнее искусство, которое изначально носило мистический, религиозный характер и было распространено по всему востоку. Это используется в индивидуальной и групповой психотерапии, а также позволяет исследовать взаимоотношения человека как с внутренней, так и внешней реальностью.
Повторяя концентрическую структуру мандалы, человек медитирует, обретая нужную энергию, восстанавливая эмоциональное равновесие. В итоге чувствует себя таким же "круглым" и цельным, как мандала.
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