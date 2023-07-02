Средняя тюменская зарплата превышает 64 тысячи рублей

Средняя зарплата в Тюменской области составляет 64 тыс. 410 рублей, за год она выросла на 11,3%, сообщает Росстат.

Этот показатель находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Лидируют Ямал, где среднемесячная начисленная зарплата составила 139 тыс. 131 руб. на работника, и ХМАО-Югра с показателем 96 тыс. 786 руб.

Согласно официальным данным, в первые четыре месяца работники в Свердловской области зарабатывали 58 тыс. 990 рублей, в Челябинской – 53 тыс. 572 руб., в Курганской – 44 тыс. 467 руб, сообщает Вслух.ру.