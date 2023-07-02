Второй этап зачисления детей в 1 класс стартует в июле

30 июня закончился прием заявлений на зачисление первоклассников по прописке. С 6 июля начинается зачисление ребят не по закрепленной территории. Они могут быть записаны в учебные заведения при наличии свободных мест. Прием продлится до 5 сентября.

Подать заявления можно лично в школы, через госуслуги и по почте с уведомлением. Необходимо предоставить копию свидетельства о рождении, копию паспорта одного из родителей, документ, подтверждающий наличие льгот (если таковые есть).

В 2023 году планируют открыть новые школы в районах Плеханово и Тура на 1500 мест каждая, школу в Ямальском-2 на 1200 мест. В Ишиме школа №4 получит новое здание. Кроме того, сельские школы переедут из деревянных строений. В школе №62 закончится капремонт, дети вернутся в родные обновленные стены, сообщает Вслух.ру.