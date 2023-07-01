Тюменцы могут попасть на бесплатный показ фильма "Незнакомцы в поезде"

8 июля в 19:00 в открытом киноклубе "Конторы пароходства" и "Моего портала" покажут триллер Альфреда Хичкока "Незнакомцы в поезде".
По сюжету известный теннисист знакомится в поезде с обаятельным незнакомцем. У обоих в жизни трудный период, и они решают помочь друг другу необычным способом.
После просмотра участники обсудят кинокартину и поделятся своими впечатлениями от увиденного.
Сеанс пройдет в большом зале мультицентра, вход бесплатный. Необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" в социальной сети ВКонтакте. Возрастное ограничение — 12+, сообщает Мегатюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru