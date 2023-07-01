Тюменцы могут попасть на бесплатный показ фильма "Незнакомцы в поезде"

13:36 01 июля 2023
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8 июля в 19:00 в открытом киноклубе "Конторы пароходства" и "Моего портала" покажут триллер Альфреда Хичкока "Незнакомцы в поезде".

По сюжету известный теннисист знакомится в поезде с обаятельным незнакомцем. У обоих в жизни трудный период, и они решают помочь друг другу необычным способом.
После просмотра участники обсудят кинокартину и поделятся своими впечатлениями от увиденного.

Сеанс пройдет в большом зале мультицентра, вход бесплатный. Необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" в социальной сети ВКонтакте. Возрастное ограничение — 12+, сообщает Мегатюмень.

Теги: кино
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