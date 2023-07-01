Малоинвазивную операцию на грудной клетке впервые провели тобольские врачи

Пациент с одышкой и болью в грудной клетке поступил в тобольскую ОБ № 3 из-за травмы, которую получил, оступившись дома. Обследование выявило несколько сломанных ребер и жидкость в плевральной полости. Накопленная жидкость сдавливала легкое, мешая дышать.

Врачи избавили пациента от жидкости, но из-за костных отломков, которые повредили легкое, в грудной клетке образовался сгусток свернувшейся крови, в объеме более полулитра. Поврежденные участки легкого могли начать замещаться рубцовой тканью, что грозило потерей органа. Мужчине требовалось экстренное оперативное вмешательство торакального хирурга, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

Малоинвазивная операция проводилась с использованием видеоэндохирургического оборудования и предполагала два прокола на грудной клетке для доступа к скопившемуся сгустку и его удаления. Хирург расщепил и полностью удалил сгусток, который не успел нанести легкому необратимые повреждения. – Пациенты, которым требовалась операция по удалению сгустка крови, раньше направлялись в медицинские учреждения Тюмени, теперь же такие операции будут проводиться и в Тобольске, – подчеркнул заместитель главного врача по хирургии ОБ №3 Мустахим Сатывалдаев.