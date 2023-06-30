В Тюменской области отменили противокоронавирусный режим

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года.
"Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией. Особое спасибо - медикам, волонтерам, сотрудникам Управления Роспотребнадзора и каждому жителю области, кто ответственно отнесся к своему здоровью", - обратится к жителям региона в своем телеграм-канале Моор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru