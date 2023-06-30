В Тюменской области отменили противокоронавирусный режим

17:03 30 июня 2023
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Губернатор Тюменской области Александр  Моор подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года.

"Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией. Особое спасибо - медикам, волонтерам, сотрудникам Управления Роспотребнадзора и каждому жителю области, кто ответственно отнесся к своему здоровью", - обратится к жителям региона в своем телеграм-канале Моор.

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