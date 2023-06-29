На Ямале приняли закон о предоставлении земельных участков героям СВО

Мера поддержки распространится и на семьи погибших военнослужащих

На прошлой неделе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО, которые прибыли в отпуск. Он заверил, что в ЯНАО награжденные бойцы получат земельные участки под строительство жилых домов.

"Ямал будет предоставлять земельные участки ребятам, которые имеют государственные знаки отличия. Что касается тех, у кого наград нет, мы на Ямале в любом случае найдем отдельное решение", - пообещал Дмитрий Артюхов.

Сегодня, 29 июня, стало известно, что поддержку получат военнослужащие, отмеченные орденами и званиями Героя России. Мера распространится в том числе на семьи погибших бойцов. Эта мера поддержки станет 50-й в списке региональных льгот для участников спецоперации и их родных, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, бойцы с орденами РФ и их семьи получат участки от 5 до 20 соток. До 30 соток в городах и до 50 соток в селах выделят участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России и членам их семей. Помимо этого, северянам предложат альтернативу в виде единоразовой выплаты в размере 1 миллиона рублей. Его можно потратить на покупку, строительство дома или приобретение земли. Главное условие – недвижимость должна находиться в ЯНАО. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Помощь предусмотрена по распоряжению президента РФ о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих от 6 июня 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО