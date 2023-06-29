Российский блогер выпустит фильм о трехдневном путешествии в тундру с губернатором Дмитрием Артюховым

Глава округа и путешественник рассказали о поездке

Накануне завершилась трехдневная командировка Дмитрия Артюхова в тундру, где губернатор лично общался с кочевниками. В поездке главу Ямала сопровождал путешественник и блогер Богдан Булычев, с которым он познакомился на Петербургском международном экономическом форуме.

"Три дня в тундре пролетели как один. Благодарен дружной семье Вэненго за теплый прием, Богдану Булычеву — за компанию. Удалось переключиться на другой темп, погрузиться в обычные рабочие будни тундры, отдохнуть и многое обдумать", - рассказал губернатор в соцсетях.

По его словам, поездка вышла плодотворной. Губернатор обсудил с местными старейшинами проблемы кочевников. По ряду вопросов уже есть решения. Остальные – взяты на контроль и будут рассмотрены в ближайшее время.

Немало внимания Дмитрий Артюхов уделил красотам Полярного Урала. Он посоветовал путешественникам вживую увидеть северную красоту, лето, по его словам, - самое время для первого знакомства с местностью.

В свою очередь, Богдан Булычев поделился подробностями этого приключения.

"Долететь на вертолете до оленеводов напрямую нам не удалось. Погода испортила по пути, и мы были вынуждены пересаживаться на большие вездеходы, что прибавило к нашей экспедиции до пункта назначения еще шесть часов непростой дороге по тундре и горам, - рассказал путешественник. – К позднему вечеру мы добрались до стойбища оленеводов, где нас встретила большая семья хантов с ненецкой фамилией Вэненго. Мы приехали не с пустыми руками: привезли много полезных подарков от игрушек и сладостей детям до бензопилы и генератора главе семейства".

Блогер отметил, что кочевники тоже приготовили подарки для гостей. Булычев уже поблагодарил Дмитрия Артюхова за приглашение в тундру, где удалось увидеть настоящий Ямал. Он планирует выпустить фильм о трехдневной экспедиции.

Фото Богдана Булычева