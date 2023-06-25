Многодетные семьи соберутся на выходных в тюменском центре "Семья"

Программа заездов выходного дня "Выходные с семьей" – это активный совместный досуг многодетных семей для сплочения и налаживания внутрисемейной атмосферы.

Специалисты Регионального центра "Семья" провели очередное занятие, на котором семьи с детьми участвовали в различных занимательных играх, слушали лекции и обучались кулинарному мастерству.

Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько полезных советов, которые помогут родителям не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы. Закончилась встреча интерактивной игрой и кулинарным мастер-классом по приготовлению блинов.

Программа "Выходные с семьей" реализуется Региональным центром "Семья" при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она стала составной частью

Если вы хотите принять участие в программе, записывайтесь по телефону 30-26-27 (доб. 406), специалист – Анна Томилова.

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень)