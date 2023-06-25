Общественники уделяют внимание перспективам развития тюменского села

В селе Горьковка состоялось выездное заседание Общественной палаты Тюменского района.

Программа стартовала с посещения сквера Молодежный. Здесь в рамках реализации инициативного проекта местного общественного самоуправления пройдет благоустройство территории: появятся новые скамейки и цветочные клумбы, обновят систему освещения.

Директор службы заказчика Тюменского района Тарас Опанасюк рассказал, какие работы планируется завершить на участке до конца строительного периода. В настоящее время полностью завершено строительство новой дороги, продолжаются работы по установке тротуаров и дорожного освещения.

Директор Центра культуры и досуга "Родник" Ирина Морарь показала обновленный Дом культуры. Здесь в рамках национального проекта "Культура" в прошлом году сделали капитальный ремонт. Общественники прошлись по классам, где занимаются воспитанники, и посетили новый концертный зал.

Завершилась поездка итоговым заседанием, в ходе которого активисты обсудили с представителями администрации района вопросы газификации, проведения дорожных работ, реализации программы "Комплексное развитие сельских территории" и обновленных образовательных стандартов для школьников, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.