Как промокшие ноги могут навредить здоровью

Долгое пребывание в сырой обуви на улице в прохладную погоду может обернуться насморком, кашлем, общим недомоганием. У людей с ослабленным иммунитетом переохлаждение способно вызвать бронхит, пневмонию, спровоцировать пиелонефрит, цистит, простатит и обострение хронических заболеваний.

- При переохлаждении стоп кровеносные сосуды ног сужаются. Постепенно из-за циркуляции охлажденной крови локальный спазм превращается в системный. Капилляры спадаются повсеместно, чтобы уменьшить теплоотдачу и стабилизировать температуру тела. Это приводит к снижению местного иммунитета и повышает риск простудных заболеваний, - рассказывает Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2.

- Если долго и часто находиться в сырой обуви на улице после дождя при прохладной погоде, можно повредить кровеносные сосуды и нервы ног. Речь не об отморожении, а о такой разновидности холодовой травмы, как траншейная стопа. Заболевание проявляется недостаточной подвижностью стоп и впервые было описано во время Первой мировой войны у солдат после длительного нахождения в окопах. Сейчас этой патологией порой страдают рыбаки, лыжники, альпинисты и туристы, совершающие многодневные походы, - рассказал Антон Владиславович.

Если переохладились, помните, что главное – согреться. Здоровый и полноценный сон, отдых и спокойствие помогут предотвратить развитие простуды, сообщает КП-Тюмень.