На Ямале семьи участников СВО получат 300 тысяч рублей на газификацию

Сумму поддержки увеличат в три раза

С 1 июля в Ямало-Ненецком автономном округе увеличат компенсацию за подведение газа от границ участка к дому для льготников. Так, для ветеранов ВОВ и участников специальной военной операции выплаты составят 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сумму увеличат со 100 до 300 тысяч рублей. Такая же поддержка будет оказана участникам СВО и их семьям. Для остальных льготников выплата составит 250 тысяч рублей. Получить эту меру поддержки станет проще", - рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что будет упрощена выдача выплаты.

Теперь для ее получения необязательно иметь регистрацию в доме. Достаточно подтвердить, что жилье находится в собственности. Ямальцы, которые уже воспользовался льготой и получили выплату, смогут сделать перерасчет.

К слову, региональную выплату на покупку оборудования и подведение газа в дом на Ямале ввели в 2022 году. Она составляла 100 тысяч рублей. По словам главы округа, этих средств хватает на треть работ, поэтому было решено увеличить сумму.