В День памяти и скорби тюменцев приглашают на акцию "История одной песни"

Тюменский областной совет ветеранов 22 июня проводит традиционную акцию "История одной песни". Песни, которая помогала воевать, песни, которая воспевает мужество и героизм защитников Отечества.

В прошлые годы участники акции, а в их числе горожане и гости Тюмени, познакомились с историями создания песен "Священная война", "Алеша", "Огонек", "На безымянной высоте", а затем исполнили их народным хором. На этот раз участники акции познакомятся с историей создания песни Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон", впервые прозвучавшей в 1971 году в кинофильме "Белорусский вокзал".

Мероприятие состоится 22 июня в 12:30 на площади 400-летия Тюмени областного центра. Участие в нем могут принять все желающие.