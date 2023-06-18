Летние исследовательские школы откроются в Тобольске

С 14 по 30 июня команда Школы талантов организует для тоболяков в возрасте от 14 до 23 лет летние исследовательские школы по направлениям: "Медиа", "Экология" и "Арт".

В течение двух недель в Аптекарском саду участников ждет работа на тематических площадках. В "Медиа" тоболяков научат создавать контент, вести блог, записывать подкасты, видеоролики. Также эксперты расскажут об актуальных форматах, которые можно использовать в своей деятельности. На направлении "Экология" участники обсудят, как популяризировать экологичный образ жизни. А на "Арте" юные создатели под руководством наставников разработают прототипы арт-объектов для города.

Проект направлен на организацию альтернативной занятости обучающихся в летний период, как мера профилактики опасных происшествий с участием несовершеннолетних.

С программой событий проекта можно познакомиться в группе "Аптекарский сад I Тобольск" в социальной сети ВКонтакте, сообщает КП-Тюмень.