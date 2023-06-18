Тюменцы поддержат фильм о Владиславе Крапивине благотворительным забегом

24 июня, на фестивале "Станция молодежная" состоится благотворительный забег "Морская миля". Начало в 18:40. Так тюменцы смогут поддержать выход документального фильма о писателе Владиславе Крапивине. Тематический забег проведут съемочная группа и организаторы стартов "5 верст" в Затюменском парке.



Желающие смогут пробежать дистанцию, равную одной морской миле — 1 875 метрам. Одно из обязательных условий участия — внесение свободного доната на краудфандинговой платформе Planeta.ru (проект "Документальный фильм про Владислава Крапивина"). Также необходимо пройти регистрацию на сайте Мой-портал.ру или подать заявку на месте в день проведения.

Каждый участник забега получит небольшой набор открыток и книжную закладку с иллюстрациями Евгении Стерлиговой по мотивам книг Крапивина, и памятную наклейку со своим порядковым номером для забега.

"Решили провести тематический забег, чтобы неравнодушные тюменцы не только познакомились с биографией писателя, но и поддержали нашу команду в создании первого полнометражного документального фильма о Владиславе Петровиче", — рассказал Мой-портал.ру Дмитрий Колобов, режиссер документальной картины и организатор забега "Морская миля".

Съемки фильма завершатся в конце июля, а закрытая премьера состоится в Тюмени 14 октября, в день рождения писателя. 15 октября команда планирует показать картину в Екатеринбурге.