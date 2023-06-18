Спектакль-инсталляцию в честь Всемирного дня беженцев покажут в Тюмени

С 27 по 30 июня в Молодежном театральном центре "Космос" пройдут показы инсталляции "Бежать нельзя остаться". Всех желающих ждут в 14:00, 17:00 и 20:00.

В течение четырех дней состоится 12 показов постановки. Чтобы стать зрителем, необходимо оставить заявку в группе "Космоса" в социальной сети ВКонтакте.

Сюжет графического романа раскрывает историю 7 детей, которые переехали из разных стран. Число 7 в спектакле также обладает особым смыслом. Через него раскрываются образы и символы семи стран: Палестины, Йемена, Демократической Республики Конго, ЦАР, Сирии, Южного Судана, Афганистана.

— Во Всемирный день беженца неравнодушные отдают дань уважения силе, стойкости и храбрости людей, которые покинули свою страну, чтобы спасти жизнь. Наша команда также сопереживает тем, кто вынужденно уехал. Поэтому решили чуть глубже познакомить тюменцев с этой проблемой и показать, что чувствуют беженцы, — рассказала Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя "Космоса".

Режиссеры проекта — Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. Куратор инсталляции — Александрина Шаклеева, театровед, театральный критик, эксперт "Золотой маски", сообщает КП-Тюмень.