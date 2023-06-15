Викуловский храм выиграл президентский грант

Свято-Троицкий храм села Викулово стал победителем второго в 2023 году конкурса Фонда президентских грантов с проектом "Славянское слово в контексте времени (2-й этап)".

Авторами проекта являются настоятель храма протоиерей Владимир Сергеев и преподаватель русского языка и литературы школы №2 Светлана Вальтерова. Данный проект является продолжением одноименного проекта, реализованного в 2022 году. По данным Фонда, размер гранта превышает 900 млн рублей, в целом проект оценивается в 1,67 млн рублей.

Целью проекта является приобщение школьников сел Викулово и Большое Сорокино к отечественным традициям, патриотизму, воспитание любви к богатству и красоте родного языка, интереса к русской литературе, повышение культуры речевого общения и мотивации к чтению, формирование базовых национальных ценностей, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2023 году подведены 14 июня на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. На поддержку претендовали 11 379 общественных инициатив из 88 регионов страны. По решению Координационного комитета, гранты на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 1 504 социально ориентированным некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.