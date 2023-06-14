Моор поздравил полпреда президента в УрФО Якушева с юбилеем

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отмечает 14 июня юбилей, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил его с днем рождения:
От всех тюменцев поздравляю настоящего патриота России, уникального руководителя, мудрого, проницательного, упорного, надежного, невероятно талантливого человека. Для меня Владимир Владимирович - настоящий учитель и большой друг. Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион.
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